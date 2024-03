MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta con il segno meno questa mattina a Piazza Affari dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un -0,30% a quota 33.262 punti, mentre l’Ftse All Share cede lo 0,30% a 35.390 punti. In ribasso anche l’Ftse Star, che cede lo 0,35% a quota 46.092 punti.

I mercati attendono la decisione della Bce sui tassi di interesse e le parole della presidente Christine Lagarde per avere indicazioni sui tempi del futuro allentamento della politica monetaria. In Asia cresce l’aspettativa che la Bank of Japan possa decretare la fine della politica di tassi negativi già questo mese. A Milano occhi puntati su Nexi, che ha chiuso il 2023 con una perdita da un miliardo a causa della svalutazione degli avviamenti e rivisto al ribasso la guidance sul 2024.

Per quanto riguarda le materie prime, stabile il prezzo del petrolio, con il Brent che scambia a quota 82,8 dollari al barile, mentre il Wti si porta a 79 dollari. In calo invece il prezzo del gas naturale, che sulla piazza di Amsterdam si porta a quota 26,03 euro al Mwh. Per quanto riguarda lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 133 punti, con il rendimento del decennale al 3,66%, sempre ai minimi dal 2022. Anche le altre piazze finanziarie europee aprono in calo e prudenti, sulla scia della chiusura con il segno rosso fatto registrare da Tokyo, con il Nikkei che cede l’1,23%. Negative anche le piazze cinesi di Shanghai e Shenzhen. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a -0,36%, Francoforte cede lo 0,39%, mentre Londra arretra dello 0,27%.

