MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +0,64% a quota 27.418 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna lo 0,63% a 29.470 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mete a segno un rimbalzo dello 0,37% a quota 46.710 punti. I mercati restano attendisti in vista dell’intervento della presidente dell’Eurotower, Christine Lagarde, al Forum Bce dalla quale si attendono indicazioni rispetto alle future scelte di politica monetaria contro l’inflazione. Per quanto riguarda le materie prime, in rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che si colloca a 74,8 dollari al barile, mentre resta sui livelli precedenti il gas naturale che quota a 32,45 euro Mwh. A Milano in evidenza soprattutto i titoli enegetici, industriali e bancari. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 157 punti, con il rendimento del decennale al 3,89%. Anche le altre piazze finanziarie europee aprono con segni positivi, nonostante la chiusura in rosso di Tokyo, con il Nikkei che arretra dello 0,49%, ma sono positive le piazze cinesi soprattutto Hong Kong e Shanghai. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,67%, Francoforte guadagna lo 0,50%, mentre Londra avanza dello 0,55%.

