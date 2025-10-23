Pianeta donna – Puntata del 23/10/2025

MILANO (ITALPRESS) - Nella ventisettesima puntata di Pianeta Donna, format dell'Italpress che ha come protagoniste le donne, Carola Salvato dialoga con Sharon Cittone, Founder & CEO of Edible Planet Ventures, e Andrea Carolina Striglio, biologa nutrizionista specializzata in Nutrizione Sportiva, laureata in Scienze Motorie. Temi della puntata la longevità, la qualità dell'alimentazione, e l'importanza di una nutrizione corretta nello sport. sat/gsl