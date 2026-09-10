X Factor, rinnovata la partnership con Regionale di Trenitalia

MILANO (ITALPRESS) - La musica di X Factor torna a viaggiare sui treni del Regionale. Anche quest’anno, Trenitalia rinnova la collaborazione con lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Per dare il via alla nuova stagione della partnership, è stato svelato alla stazione di Milano Porta Garibaldi un treno del Regionale con livrea dedicata e autografata dai giudici e dalla conduttrice dello show. mgg/azn