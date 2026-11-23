Turismo, le presenze in Italia crescono grazie agli stranieri

ROMA (ITALPRESS) - Un'estate con meno arrivi, ma soggiorni più lunghi e soprattutto una crescita sostenuta dai turisti stranieri. È quanto emerge dai dati Istat sul turismo in Italia nel terzo trimestre 2026. Tra luglio e settembre gli arrivi nelle strutture ricettive sono stati oltre 60 milioni, in calo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le presenze, invece, hanno raggiunto quota 249 milioni, con un incremento del 3%. A trainare il settore è la domanda internazionale. Gli stranieri rappresentano ormai la componente principale delle presenze turistiche e fanno registrare una crescita significativa sia negli arrivi sia nei pernottamenti. Andamento opposto per il mercato interno: diminuiscono gli arrivi e le presenze degli italiani, che tuttavia continuano a soggiornare più a lungo rispetto ai visitatori provenienti dall'estero. Cambia anche la scelta dell'alloggio. Le strutture extra-alberghiere, tra affitti brevi, campeggi, agriturismi e bed and breakfast, superano gli hotel per numero di pernottamenti. Un risultato che conferma il crescente interesse per soluzioni ricettive alternative alla tradizionale ospitalità alberghiera. Il bilancio della stagione estiva evidenzia dunque un turismo italiano che continua ad attrarre visitatori internazionali, mentre la domanda nazionale mostra segnali di rallentamento. gsl