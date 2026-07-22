Percepivano il reddito di cittadinanza e trasferivano i soldi in Svizzera, due denunce in Toscana

LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, nell’ambito delle attività a tutela della spesa pubblica e del bilancio nazionale, hanno svolto riservate indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Massa, in relazione ad indebite percezioni di prestazioni sociali ottenute da una coppia residente a Camaiore.

I due, una donna extracomunitaria convivente con un soggetto originario dell’hinterland napoletano, hanno beneficiato, a partire dal 2019, di ogni possibile forma di sostegno assistenziale elargita dallo Stato e dagli Enti locali. Le attività investigative hanno avuto inizio attraverso il quotidiano sistema di monitoraggio delle erogazioni di prestazioni sociali incrociato con la raccolta degli indicatori oggettivi di ricchezza (locazioni, proprietà di veicoli, spese manifestate anche attraverso i social).

Immediatamente i militari della Sezione Operativa del Gruppo di Viareggio hanno attenzionato la posizione di una coppia che, sebbene sconosciuta al fisco dal 2019, pagava un canone di locazione immobiliare pari a 1.500 € mensili, occupando una villa posizionata a 700 metri dal lungomare di Camaiore. Gli stessi, autocertificando un grave stato di bisogno economico, sono riusciti ad ottenere anche l’assegnazione di un ombrellone gratuito presso lo stabilimento balneare comunale.

Tuttavia, dall’analisi delle banche dati e dalle informazioni raccolte su “fonti aperte” è emerso come entrambi fossero titolari, in Svizzera e in Gran Bretagna, di diverse società operanti nel settore del supporto alle imprese.

L’analisi della documentazione bancaria acquisita evidenziava come la coppia, nell’ultimo quinquennio, avesse trasferito sui propri conti correnti nazionali circa 200.000 € provenienti da conti svizzeri. Con questo sistema di occultamento della ricchezza i due avrebbero beneficiato di 41.226 € per assegni sociali (già noti come “pensione di vecchiaia”), 3.252 € attraverso più richieste di reddito di cittadinanza, 1.359 € di esenzione TARI, 1.922 € di “buoni mensa scolastica” e si sarebbero assicurati il “posto ombra” gratuito per 4 stagioni estive del valore complessivo di € 6.000. A conclusione delle attività i presunti responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Massa, nonché segnalati ai diversi enti erogatori per il recupero delle somme.

– Foto ufficio stampa GDF –

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