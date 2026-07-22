Grande successo per il concerto degli Elio e le Storie tese al MusArt Festival, poi arriva la pioggia

FIRENZE (ITALPRESS) – In omaggio al successo televisivo di Masterchef, e dei programmi in generale dedicati alla cucina, gli Elio e le Storie tese hanno cucinato ieri sera un concerto di grandissimo successo al MusArt Festival, tappa toscana del loro tour A La Carte!, interrotto purtroppo dalla pioggia che ha primo sospeso, e poi definitivamente interrotto il loro show dopo quasi un’ora e mezza.

Presentatesi sul palco vestiti da chef, gli Elii in formazione completa, con tanto del mitico Mangoni, avvocato artista, si sono esibiti fino a quando la pioggia ha fatto fuggire via il numeroso pubblico arrivato nel contesto scenografico del Parco Mediceo di Pratolino (Firenze), dove da undici edizioni si svolge il MusArt Festival.

Un concerto quello degli Elio e le Storie tese, che è stato aperto con il classico John Holmes (Una vita per il cinema), seguito da La vendetta del Fantasma formaggino, con tanto di omaggio a Peppino De Capri, e da un’altra decina di brani applauditi e declamati dalla band come antipasti, primi, secondi, contorni e dolci. Alle soglie dei quasi 50 anni di carriera, 46 per l’esattezza, Elio e le storie tese non hanno mostrato alcun segno di stanchezza sul palco, anzi, vista la generosità del loro show, hanno fatto capire di avere ancora lunga vita artistica.

La particolarità di ogni tappa del tour A La Carte è che introduzione a parte, i brani sono scelti dai fan degli Elii, con uno dei segreti della stessa formazione che rimane il contatto umano con il pubblico visto che non sono mancati gli scambi di battute e risate fra il palco e il proscenio. Il gruppo di origine meneghina ha anche proposto, dopo l’ultimo Mondiale di calcio americano, dei campionati mondiali….di attributi, con tanto di sperimentazione di possibile inno ad essi legati.

Il concerto di Elio e le Storie tese ha comunque confermato il successo del MusArt Festival che unisce generi diversi sottoforma di esibizioni di nuove generazioni, vedi alla voce Mannarino ed Alfa, protagonisti il 4 e 11 luglio scorsi, e vecchi leoni che non tramontano mai, come Luca Carboni, che sarà al Parco Mediceo di Pratolino venerdì prossimo, o Ben Harper, accompagnato da The Innocent Criminals, che ha aperto il festival lo scorso 28 giugno.

– Foto xb8/Italpress –

(ITALPRESS).