Successo di pubblico e tanti applausi per Sergio Cammariere all’Empoli Jazz Festival 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Un vero e proprio successo di pubblico, e tantissimi applausi, per il concerto di Sergio Cammariere svoltosi ieri sera in piazza Farinata degli Uberti ad Empoli, all’interno della rassegna Empoli Jazz Festival 2026. Quasi due ore di musica per il cantautore crotonese che ha scelto la cittadina toscana, e la rassegna musicale giunta alla sua diciottesima edizione, per una delle tappe del band tour denominato La pioggia che non cade mai, come l’ultimo album dello stesso Cammariere, pianoforte e voce, al cui fianco hanno suonato Roberto Gervasi alla fisarmonica, Daniele Tittarelli sax soprano, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Michele Santoleri alla batteria, una formazione musicale storica e ottimamente collaudata, cui si è aggiunta Giovanna Famulari al violoncello.

Una serata già calda a livello atmosferico, che nelle note e nella voce di Cammariere, si è accesa ulteriormente, con moltissime acclamazioni e richieste di standing ovation. Il generoso artista calabrese ha ripercorso un pezzo significativo della unghissima, e pluripremiata carriera, nel concerto di Empoli, in una location, la centralissima piazza Farinata degli Uberti, perfetto connubio per esaltare la sua musica e quella dei propri compagni di palcoscenico.

Un viaggio onirico fra diversi generi musicali, fra jazz, funk, bossanova, swing e ritmi latini, in cui il 65enne, anche pianista, ha dimostrarsi sempre di sentirsi a suo agio, ben assecondato da un pubblico che lo ha acclamato, fra richieste di bis, e di selfie ed autografi post concerto.

“E’ la nostra prima volta all’Empoli Jazz Festival e per noi si tratta di una vera e propria emozione e piacere essere qui” ha detto ad inizio concerto Cammariere prima di eseguire un’introduzione improvvisata per affiatarsi con il suo pianoforte Steinway, che ha dato il là allo show protrattosi fino a Tutto quello che è un uomo che ha chiuso la serata, in cui si raccontato fra un brano e l’altro, fra ricordi, pensieri sul presente, e volontà di lanciare segnali sul futuro: “Non dimentichiamoci della nostra terra e lavoriamo ogni giorno per preservarla”, introducendo La pioggia che non cade mai.

Da segnalare come l’Opening Act del concerto di Cammariere è stato affidato al Daniel Karlsson Trio, Daniel Karlsson al piano, Christian Spering al contrabbasso e Fredrik Rundqvist alla batteria. Da segnalare come proprio Karlsson sia un pianista svedese nato nel 1973, ed è una figura di rilievo del jazz scandinavo contemporaneo, che ha collaborato con colleghi quali Magnus Öström, Till Brönner e Nils Landgren.

-Foto xb8/Italpress-

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