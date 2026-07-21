Electrolux, Rosolen-Bini (Friuli Venezia Giulia) “Incontro interlocutorio ora servono impegni”

PORDENONE (ITALPRESS) – “La riunione odierna del tavolo Electrolux al ministero delle Imprese e del Made in Italy non può che essere definita interlocutoria. A fronte di un prospettato innalzamento dei volumi subordinato al sostegno nazionale ed europeo, la multinazionale continua a non aver ritirato il piano, non esclude una ristrutturazione finalizzata alla vendita e parla espressamente di delocalizzazioni. Inoltre, non prospetta una riduzione delle eccedenze tra gli operai, non fornisce elementi certi sui prospettati esuberi tra il personale impiegatizio e non chiarisce come sarà riorganizzata la fondamentale attività di ricerca e sviluppo”. Lo hanno dichiarato gli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia al Lavoro, Alessia Rosolen, e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che hanno partecipato oggi al quarto incontro del tavolo dedicato alla vertenza Electrolux, convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy dopo i tre incontri tecnici bilaterali tra azienda e organizzazioni sindacali svoltisi tra giugno e luglio.

Alla riunione plenaria hanno preso parte il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, le organizzazioni sindacali, i vertici italiani di Electrolux, i rappresentanti di Confindustria, le Regioni e i Comuni sedi degli stabilimenti della multinazionale scandinava, oltre a una delegazione di parlamentari.

“Da questo confronto – ha sottolineato Rosolen e Bini – emergono con chiarezza tre punti fondamentali. Il primo è che la vertenza deve restare di carattere nazionale, con il coordinamento del Mimit, per garantire un’interlocuzione adeguata con una realtà multinazionale come Electrolux. Per questo – hanno evidenziato i rappresentanti dell’Esecutivo regionale – ringraziamo il ministero per il lavoro svolto finora e per quello che continuerà a garantire nel prosieguo della vertenza”.

“Il secondo punto – continuano gli assessori – riguarda il metodo. Per arrivare a una soluzione condivisa serve tempo, ma questo tempo deve essere gestito nel pieno rispetto delle istituzioni e dei lavoratori. È quindi indispensabile che l’azienda non assuma iniziative unilaterali sulle questioni relative all’organizzazione del lavoro, alle attività e ai volumi produttivi, come invece risulterebbe stia già avvenendo in alcuni siti”.

“Infine – hanno concluso gli esponenti della Giunta – le Regioni sono pronte a fare la propria parte, in raccordo con il Mimit e con le parti sociali, ma nell’ambito di un autentico progetto industriale che assicuri la salvaguardia degli stabilimenti, dell’occupazione e dei volumi produttivi, accompagnato da un percorso concreto di rafforzamento dell’efficienza e della competitività dei siti italiani”.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).