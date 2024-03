LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo i dati Eurostat, nel 2022 Malta aveva il tasso di fertilità più basso di tutta Europa con 1,08 nati vivi per donna. I dati hanno rivelato che la Francia ha il tasso di fertilità totale più alto nell’UE, con 1,79 nati vivi per donna, seguita da Romania (1,71), da Bulgaria (1,65) e da Repubblica Ceca (1,64). Al contrario, i tassi di fertilità più bassi sono stati riscontrati a Malta (1,08), seguita da Spagna (1,16) e Italia (1,24). A Malta, il 51% dei bambini nati nell’UE nel 2022 erano primogeniti. Questa percentuale era ancora più alta in altri paesi, con il Lussemburgo in testa con il 54,4%, seguito dal Portogallo al 54% e dalla Romania al 51,6%. Al contrario, la Lettonia ha la percentuale più bassa di primogeniti con il 37,9%, seguita dall’Estonia con il 39,8% e dall’Irlanda con il 40,3%.

Malta ha registrato l’aumento più significativo di nati vivi da madri nate all’estero, con 22 punti percentuali, passando dall’11% nel 2013 al 33% nel 2022. Questa proporzione è indicativa di una tendenza demografica significativa osservata in tutta l’UE. Uno studio commissionato dalla Commissione nazionale per la promozione dell’uguaglianza mostra che più di tre donne maltesi su quattro che hanno un figlio non ne vogliono altri. La ricerca ha rivelato che oltre la metà degli uomini e delle donne maltesi di età compresa tra i 18 e i 39 anni hanno difficoltà ad adempiere alle proprie responsabilità familiari.

(ITALPRESS).

