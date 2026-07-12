ROMA (ITALPRESS) – Il cricket italiano continua a scrivere pagine destinate a rimanere nella storia. In occasione dell’ICC Annual General Meeting 2026 svoltosi a Edimburgo, la Federazione Cricket Italiana ha ricevuto il prestigioso ICC Development Award – “ICC Men’s Team Performance of the Year 2025”, riconoscimento assegnato dall’International Cricket Council alla migliore prestazione dell’anno tra le nazionali maschili dei Paesi associati. Un premio che celebra la straordinaria impresa compiuta dalla Nazionale nel 2025, culminata con la prima, storica qualificazione alla ICC Men’s T20 World Cup 2026. Un risultato che ha segnato un punto di svolta per l’intero movimento, proiettando il cricket italiano sulla scena mondiale e premiando un percorso di crescita costruito nel tempo con programmazione, competenza e passione. La qualificazione conquistata durante il torneo europeo rappresenta uno dei traguardi più importanti nella storia della Federazione. Un successo frutto del lavoro quotidiano svolto da atleti, staff tecnici, dirigenti, collaboratori, società affiliate e volontari che, ogni giorno, contribuiscono allo sviluppo del cricket in Italia. A rappresentare la Federazione a Edimburgo erano presenti il commissario straordinario Gianfranco Ravà, il segretario federale Massimiliano Campo, Riccardo Maggio dell’ufficio gestione team e gli azzurri GianPiero Meade e Crishan Kalugamage. La cerimonia di consegna del premio si è svolta alla presenza del presidente dell’ICC Jay Shah, nell’ambito dei lavori dell’Annual General Meeting. L’ICC Development Award rappresenta molto più di un riconoscimento sportivo: certifica il percorso di crescita intrapreso dal cricket italiano negli ultimi anni e conferma come l’Italia sia oggi una realtà sempre più competitiva e credibile nel panorama internazionale. Un traguardo che rende orgogliosa l’intera Federazione e che rappresenta, al tempo stesso, un nuovo punto di partenza verso obiettivi sempre più prestigiosi per il futuro del cricket italiano.

– foto ufficio stampa Federcricket –

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