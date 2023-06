MILANO (ITALPRESS) – Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (F-ISPB) ha individuato in Man Group il partner per diversificare ulteriormente la propria offerta. Le due società hanno infatti annunciato una nuova partnership strategica volta a generare opportunità di investimento innovative per i clienti di F-ISPB.

L’accordo vedrà Man Group assumere inizialmente un interesse del 51% in Asteria, gestore patrimoniale orientato ai criteri ESG con sede a Ginevra, compresa la gamma di fondi esistente, mentre il 49% resterà a Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.

Il team di Asteria vanta un track record nello sviluppo di soluzioni innovative nel settore della gestione patrimoniale e dispone già di tre fondi dedicati agli investimenti sostenibili.

La partnership si concentrerà sulla costruzione dell’offerta con la creazione di una vasta gamma di strategie d’investimento alternative e long-only che applicano tecnologie all’avanguardia, unendo la competenza di Man Group nello sviluppo di soluzioni di portafoglio su misura, le solide capacità di gestione degli investimenti sia di Man Group che di Asteria, nonchè le competenze, la rete di consulenti finanziari e la base clienti di F-ISPB. Sarà inoltre in grado di sfruttare le importanti capacità

di distribuzione di F-ISPB e Man Group in tutta Europa, con un focus iniziale sull’Italia. L’accordo, soggetto alle consuete approvazioni normative, dovrebbe essere completato entro la fine del 2023 e non avrà alcun impatto sulle partnership esistenti di F-ISPB nè sulle capacità di produzione interna dei prodotti.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Fiudeuram-

