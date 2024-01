TORINO (ITALPRESS) – La presentazione del report annuale di Compagnia di San Paolo, è stata l’occasione di commiato del presidente della Fondazione Francesco Profumo che chiude il mandato quest’anno con l’attuale consiliatura.

“Se rifletto su questi ultimi otto anni, mi rendo conto di come l’operato della Compagnia sia andato modificandosi con l’intento d’interpretare e cercare di fornire delle risposte ai cambiamenti della società”, ha detto Profumo. Poi ha illustrato i risultati e gli obiettivi della Compagnia impegnata in progetti di attività sociali, riqualificazione e di transizione ecologica.

Profumo chiude un mandato che ha visto l’erogazione di oltre un miliardo per le iniziative intraprese. “Il modello di fondazione ibrida – ha detto – bilancia azioni erogative e di gestione diretta o di accompagnamento dei progetti. Per ogni nostro nuovo modo di operare abbiamo sempre utilizzato un unico metodo: progettare, sperimentare, misurare e valutare i risultati per decidere se gli obiettivi che ci eravamo posti erano stati raggiunti o meno. Così, ogni volta che siamo stati attivi nella tutela dei più poveri e deprivati, abbiamo contemporaneamente lavorato perchè le organizzazioni del terzo settore crescessero in competenza e abilità gestionale e programmatoria. O quando abbiamo sostenuto la ricerca scientifica e tecnologica, lo abbiamo fatto orientandolo a concrete risposte ai bisogni delle persone”. Per il 2024 sono previste erogazioni per 170 milioni per iniziative comuni. “Il Piano strategico 2021-2024 – ha dichiarato Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione torinese – ci impegnava ad avere maggiore impatto con le nostre erogazioni. Non era sufficiente per noi erogare oltre 700 milioni in quattro anni per dire di aver raggiunto l’obiettivo, ma occorreva anche lavorare per massimizzare l’impatto e gli effetti di ogni euro messo a disposizione”. La quota base delle erogazioni sarà così suddivisa: Obiettivo Cultura 36,4 milioni; Obiettivo Persone 52,4 milioni; Obiettivo Pianeta 44,7 milioni, il budget della Direzione Pianificazione, Studi e valutazione ammonta a 1,5 milioni. “Se guardo all’interno della Fondazione – ha continuato Anfossi – posso dire che in questi anni ci siamo evoluti. Siamo una Fondazione che è stata in grado di gestire progetti ad elevata complessità, capace di affiancare sistematicamente strumenti di accompagnamento e di sviluppo organizzativo al solo finanziamento”. Il concetto di cassetta degli attrezzi per la moltiplicazione di valore degli interventi è stato protagonista nell’illustrazione del report.

“La lungimiranza, l’attitudine al rischio e l’intenzionalità – ha aggiunto Profumo – sono caratteristiche dell’impatto, insieme all’addizionalità e alla misurabilità rappresentano modalità di approccio che una grande fondazione deve mettere in atto nella selezione dei progetti. Le sfide da affrontare negli ultimi anni sono state certamente impegnative, ma anche stimolanti e la nostra Fondazione ha contribuito cercando di massimizzare il ruolo che enti filantropici come il nostro possono svolgere in situazioni di welfare territoriale, come sempre più sono i cambiamenti sociali che ci troviamo ad affrontare. Il nostro ruolo è quello di operare in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e reticolare”.

All’evento ha partecipato anche il direttore del Museo Egizio, Christian Greco, che ha spiegato la collaborazione con la Fondazione e le celebrazioni per il bicentenario del polo di via Accademia delle Scienze.

