ROMA (ITALPRESS) – Sarà utilizzata l’intera gamma di mescole Pirelli per gli appuntamenti di Spielberg e Silverstone. Al Gran Premio d’Austria i team potranno infatti utilizzare le tre opzioni più morbide, C3, C4 e C5, mentre sul tracciato del Gran Premio di Gran Bretagna si ritorna al tris più duro, C1, C2 e C3.

Il Red Bull Ring è il circuito con meno curve e con il tempo sul giro più breve tra quelli presenti nel calendario iridato. Le brusche frenate e accelerazioni determinate dalla conformazione della pista fanno sì che le gomme siano soggette a un degrado di origine prevalentemente termica, ma senza che gli assi siano sottoposti a elevate forze laterali. L’usura non è un fattore determinante, pur essendo l’asfalto del circuito datato e con un livello di rugosità elevato. Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna avrà quest’anno il formato Sprint.

La pista di Silverstone è una delle più lunghe del Mondiale ed è caratterizzata da curve percorse ad alta velocità che generano forze laterali molto elevate, simili a quelle che si registrano a Suzuka e Spa-Francorchamps. L’asse anteriore è di conseguenza il più sollecitato, con la gomma sinistra più soggetta a usura per la prevalenza di curve a destra. Pirelli è Title Sponsor del weekend di gara, così come lo sarà per il Gran Premio d’Italia, associando il proprio nome alle due gare storiche con il maggior numero di edizioni nel campionato di Formula 1.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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