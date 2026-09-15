Auto elettriche, dal 22 settembre il bonus colonnine

ROMA (ITALPRESS) - Al via il Bonus Colonnine: da martedì 22 settembre i consumatori potranno fare domanda per il contributo del MIMIT destinato a chi installa infrastrutture di ricarica elettrica in casa. Le richieste si presentano sulla piattaforma messa a disposizione da Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero. L'iniziativa arriva dopo la pubblicazione del decreto firmato su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che stabilisce le regole del cosiddetto Bonus Colonnine Domestiche . La misura fa parte del programma pluriennale per il settore automotive previsto dal DPCM dello scorso giugno, e mette sul piatto 68 milioni di euro fino al 2030. Il contributo copre l'80 per cento delle spese per acquistare e installare le infrastrutture di ricarica, fino a un massimo di 1.500 euro a persona. La cifra sale a 8mila euro per gli interventi nelle parti comuni dei condomini. gsl