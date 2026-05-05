ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 sono stati trattati 2.623 casi, eseguite 1.039 perquisizioni, arrestate 224 persone e denunciate in stato di libertà 1.085 soggetti, mentre 2.876 siti contenenti materiale illecito sono stati inseriti in black list e resi inaccessibili. E’ il bilancio dell‘attività svolta dalla Polizia di Stato – Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, reso noto in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia.

I dati, contenuti nel report “Tracce digitali, vittime reali: l’impegno a difesa e protezione dei più piccoli”, restituiscono la dimensione concreta di un fenomeno in continua evoluzione, nel quale le tecnologie digitali vengono sfruttate per la commissione di reati particolarmente gravi in danno dei minori. Nell’attuale ecosistema digitale, caratterizzato da una crescente complessità delle minacce nello spazio cibernetico, l’azione della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica si è ulteriormente rafforzata, registrando risultati significativi.

Le attività investigative evidenziano come le minacce si avvalgano sempre più di strumenti avanzati, quali sistemi di anonimizzazione, ambienti del dark web e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, utilizzate anche per la creazione e diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito.

Tra i fenomeni più insidiosi e pericolosi si conferma l’adescamento online, con 434 casi trattati nel 2025, con un coinvolgimento crescente di minori appartenenti alle fasce di età più giovani. Parallelamente, nel 2025 si registrano 223 episodi trattati di estorsione sessuale online (sextortion), nonché una persistente diffusione di fenomeni di cyberbullismo, con 365 casi che coinvolgono minori.

La prevenzione, sottolinea il report, riveste un ruolo centrale: la tutela dei minori richiede un impegno condiviso tra istituzioni, famiglie e contesti educativi, fondato sulla consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali. In questo quadro si inserisce il progetto C.Y.P.H.E.R. – “Cybersecurity Youth Protection Hub for Exchange and Resilience”, avviato dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e attualmente in corso presso il Polo Tuscolano della Polizia di Stato.

L’iniziativa, della durata di due settimane, vede la partecipazione di 100 operatori in presenza, specializzati nella materia, appartenenti ai C.O.S.C. e alle S.O.S.C. provenienti da tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento di delegazioni estere di esperti nel contrasto alla pedopornografia.

Il percorso formativo, articolato in moduli, è finalizzato al rafforzamento delle competenze operative in ambito di indagine digitale, con particolare riferimento alle tecniche di Open Source Intelligence, social media intelligence e digital forensics e geo-OSINT, attraverso l’utilizzo del software specialistico Griffeye, nonché agli aspetti di cybersecurity connessi alla protezione dei minori nello spazio digitale, anche mediante l’utilizzo di strumenti innovativi e applicazioni che prevedono l’impiego dell’intelligenza artificiale.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento delle capacità operative della Polizia di Stato nel contrasto ai reati perpetrati nel dominio cibernetico, in un contesto in cui la dimensione digitale amplifica i rischi per i minori, tra le categorie più vulnerabili in ragione del loro rapporto privilegiato con le nuove tecnologie.

“La rete, quale spazio ormai strutturale della vita sociale ed economica, richiede un presidio costante: la protezione dei minori da ogni forma di abuso costituisce una priorità assoluta e passa attraverso un’azione sinergica e continuativa di prevenzione, formazione e contrasto”, fanno sapere dalla Polizia di Stato.

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-Foto screenshot video Polizia di Stato-

(ITALPRESS).