Omicidi nel Barese, 14 arresti tra gli esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio

BARI (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba è in corso a Bari una vasta attività di perquisizioni e controlli, con esecuzione congiunta della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di misure cautelari. Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e di Filippo Scavo. Arrestati e fermati 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio. I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la Procura della Repubblica.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

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