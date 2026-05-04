Garlasco, interrogatori anche per le sorelle Cappa e Marco Poggi

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito del caso Garlasco, oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, e il fratello di Chiara Poggi, Marco. Secondo i social del Tg1 sono stati consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio al fratello di Chiara Poggi e a Paola e Stefania Cappa. I tre saranno interrogati come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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