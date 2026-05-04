MILANO (ITALPRESS) – A Milano, la linea della metropolitana 1 è stata sospesa tra le fermate di Pagano e Cairoli dalle 8.40 alle 9 circa a causa di una brusca frenata eseguita da una macchinista per evitare un tentativo di suicidio. Atm fa sapere, infatti, che proprio quando il treno stava entrando in stazione una persona si è gettata sui binari e la macchinista ha dovuto frenare bruscamente per evitarla. L’azienda dei trasporti milanese ha spiegato in aver dato successivamente assistenza ad alcuni feriti contusi che si trovavano a bordo della metropolitana.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).