Pecoraro Scanio “Da Serbia e Brasile segnale forte dai giovani”

ROMA (ITALPRESS) - “Dalla Serbia e dal Brasile arriva un segnale importante per la democrazia. In particolare, i giovani serbi hanno dimostrato che è possibile costruire un’alternativa politica attraverso l’organizzazione, l’unità tra studenti, professori e cittadini e la partecipazione elettorale, senza limitarsi alle proteste di piazza”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro, presidente Fondazione Univerde e promotore della Rete EcoDigital. “Il messaggio rivolto ai giovani europei è chiaro: manifestare è un diritto fondamentale, ma occorre anche saper costruire liste, proposte e alleanze per ottenere il consenso dei cittadini e incidere democraticamente nelle istituzioni”, aggiunge. “Anche dal Brasile emerge l’importanza di difendere il rispetto della persona e della dignità del lavoro nel confronto politico. Gli attacchi personali agli avversari non possono sostituire il dibattito sui programmi e sulle idee”, prosegue Pecoraro Scanio. “Da questo punto di vista – conclude – preoccupa la nuova legge elettorale che rischia di ostacolare la nascita di nuove liste. Una legge elettorale dovrebbe favorire la partecipazione e la rappresentanza, non rendere più difficile ai cittadini organizzarsi e portare le proprie idee nelle istituzioni”. mgg/gsl