ROMA (ITALPRESS) – Due persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto in Nigeria, nel quale è rimasto coinvolto anche il pugile britannico Anthony Joshua. Lo riferiscono fonti di polizia e media locali. L’incidente si è verificato lungo la superstrada Lagos-Ibadan, nello Stato di Ogun, quando il veicolo su cui viaggiava Joshua si è scontrato con un mezzo pesante fermo sul margine della carreggiata.

Le due vittime sono decedute sul colpo, mentre l’ex campione del mondo dei pesi massimi ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il 19 dicembre scorso, Joshua era tornato sul ring contro lo youtuber-pugile Jake Paul vincendo per ko al sesto round.

