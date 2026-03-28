Parodi “Vittoria del No al referendum segno che i cittadini hanno fiducia nei valori dell’Anm”

ROMA (ITALPRESS) – “La vittoria del NO è il risultato del fatto che i cittadini continuano a riporre fiducia nei valori dell’ANM. Il dialogo con il Paese non è un episodio, deve diventare un metodo. L’ANM ha fatto ciò che doveva fare senza mai rinunciare alla propria responsabilità pubblica e senza mai schierarsi politicamente; contro attivismi e personalismi. La vittoria ha riacceso la luce ma non ha ripulito la stanza”. Lo ha detto il il presidente uscente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi in occasione della riunione del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati. “Oggi sento il bisogno di tornare alla mia famiglia, ma so benissimo che avremo ancora tanti problemi, ecco perché ancora voglio far parte dell’Associazione. È stata un’esperienza straordinaria: la mia scelta è stato un passaggio obbligato al di là degli affetti”.

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