Tajani “Trump incomprensibile, ma le nostre relazioni con gli Usa resteranno solide”

ROMA (ITALPRESS) – “Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide e resteranno solide perchè sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti e vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. La dimostrazione anche del grande interesse che c’e’ da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell’export che continuano a crescere negli Stati Uniti. E’ la dimostrazione che c’è grande affetto per il prodotto italiano di qualità. Il che significa anche che la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un appuntamento a Trivigliano.

“Serve sempre buon senso, moderazione, prudenza. Sempre schiena dritta rispondendo quando le accuse sono infondate, ma guardando sempre a una stella polare, la nostra politica estera che è la relazione transatlantica e la difesa dell’Occidente. Quindi l’Occidente è la nostra identità”, ha aggiunto.

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