ROMA (ITALPRESS) – “Ieri è stata celebrata la Giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75mo anniversario della Convenzione sullo stato dei rifugiati. Nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia, auspico che lo spirito che animò l’elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle Nazioni. Nessuno può voltarsi dall’altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza“. Così Papa Leone XIV rivolgendosi alla folla al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).