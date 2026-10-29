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Papillomavirus, a Lucca Comics la prevenzione si racconta a fumetti
LUCCA (ITALPRESS) - Sensibilizzare il pubblico sul tema del Papillomavirus attraverso il linguaggio universale dei comics. Nasce con questo obiettivo "Il Quinto", fumetto frutto dall'incontro tra Lucca Comics & Games, il più grande festival europeo dedicato al fumetto ed MSD, azienda biofarmaceutica impegnata nella ricerca innovativa e nella promozione della salute pubblica. f53/mrc/gtr