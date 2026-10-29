Gronchi “Tra le parti sociali confronto importante sulla rappresentatività”

ROMA (ITALPRESS) - La trattativa tra i sindacati e le principali associazioni datoriali per introdurre criteri omogenei e verificabili sulla rappresentatività può essere uno strumento decisivo per migliorare la qualità del lavoro. Ne ha parlato Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, in un’intervista all’Italpress. sat/azn