Procaccini racconta il suo libro “È il racconto dell’ecologia vista da destra”

CATANIA (ITALPRESS) - "È il racconto dell'ecologia vista da destra, l'ecologia dei conservatori, che è molto diversa dall'ambientalismo che in qualche modo ha imperversato, soprattutto a Bruxelles, una sorta di surrogato del socialismo. Ecco, siccome i due termini sembrano simili, sembrano la stessa cosa, ma in realtà sono diventati molto diversi, io racconto cosa c'è di sbagliato nell'ambientalismo della sinistra e cosa c'è di giusto nell'ecologia della destra". Lo ha detto Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia, a margine della presentazione a Catania del suo libro 'L'ecologia dei conservatori. Il ritorno del sacro alla natura', dedicato al rapporto tra conservatorismo e politiche ambientali. xo5/trl/mca2