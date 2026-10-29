Maxisequestro di 22kg di cocaina in direzione Catania, arrestato 36enne serbo

CATANIA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un 36enne serbo intento al trasporto di un'ingente partita di "cocaina" dal peso complessivo di 22 kg. L'intervento è stato effettuato nei pressi del casello autostradale di Catania-San Gregorio, direzione Catania, dove i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno sottoposto a controllo un'autovettura con targa tedesca. Al momento del controllo il conducente non ha saputo spiegare il motivo per cui si trovava sul territorio nazionale, mostrando evidenti segni di nervosismo soprattutto quando è stato richiesto l'intervento sul posto dell'unità cinofila della Guardia di Finanza "Nanda". Anche in ragione delle evidenze e dei positivi segnali manifestati dal pastore tedesco delle "fiamme gialle" sono state avviate le operazioni di ricerca e perquisizione che hanno permesso di rinvenire 20 panetti di sostanza che, a seguito di analisi speditive tramite narcotest, è risultata essere cocaina, per un peso complessivo di circa 22 chilogrammi. pc/mca2 (Fonte video: Guardia di Finanza)