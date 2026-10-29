Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 29 ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) - La legge di bilancio, le luci e ombre del mercato del lavoro italiano, le priorità per incentivare l'occupazione e l'imprenditorialità dei giovani, le trattative con i sindacati sulla rappresentatività. Sono alcuni dei temi affrontati nella ventisettesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell'agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Nico Gronchi, presidente di Confesercenti. sat/azn/mrv