ROMA (ITALPRESS) – “Il Papa questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali. Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia”. E’ quanto si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano.

La sala stampa della Santa Sede ha diffuso due fotografie che ritraggono Papa Leone XIV mentre presiede una celebrazione eucaristica in una sala adibita del Policlinico Gemelli insieme a medici, infermieri, inservienti e gendarmi. Il Pontefice, infatti, questa mattina alle 12 ha celebrato la messa distribuendo poi lui stesso la Comunione. Nell’omelia il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui.

– foto IPA Agency –

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