La visita apostolica di Papa Francesco a Malta, in programma alla fine di maggio, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha annunciato la Curia Arcivescovile di Malta.

“Considerando la situazione attuale nel mondo, e in accordo con le autorità e la Chiesa cattolica maltese, il viaggio apostolico di Papa Francesco a Malta e Gozo è stato rinviato – si legge in una nota -. La data del viaggio sarà definita in seguito. I vescovi di Malta e Gozo colgono l’occasione per invitare i fedeli a pregare per Papa Francesco”. Il Pontefice avrebbe avrebbe dovuto visitare Malta il 31 maggio prossimo e i preparativi erano ben avviati.

(ITALPRESS/MNA).