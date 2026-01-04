Papa “Assicurare lo stato di diritto inscritto nella costituzione del Venezuela”

Pope Leo XIV delivers his Christmas Urbi et Orbi blessing message (to the city and to the world) from the central balcony of St Peters Basilica at the Vatican on December 25, 2025. Photo by (EV) Simone Risoluti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto inscritto nella costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia”. Lo ha detto Papa Leone XIV in occasione dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro. “Con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica. Per questo prego e vi invito a pregare affidando la nostra preghiera all’intercessione della Madonna di Coromoto e dei santi Josè Gregorio Hernandez e suor Carmen Rendiles” ha concluso il Pontefice che ha anche espresso la sua “vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia avvenuta a Cras Montana in Svizzera. Assicuro la preghiera per i giovani defunti, per i feriti e per i loro familiari”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

