Paolini non si ferma a Stoccarda, Gauff battuta e semifinale centrata

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La terza volta è quella buona. Jasmine Paolini batte finalmente Coco Gauff e stacca il biglietto per le semifinali del “Porsche Tennis Grand Prix”, Wta 500 da 925.661 dollari che si sta disputando sulla terra rossa indoor della “Porsche Arena” di Stoccarda.

La 29enne di Bagni di Lucca, numero 6 del ranking e quinta favorita del seeding, accompagnata dal nuovo coach Marc Lopez, centra la prima vittoria in carriera contro la giovane statunitense, quarta testa di serie e numero 4 anche del tabellone: 6-4 6-3 dopo un’ora e 27 minuti di gioco a favore della toscana, che era uscita sconfitta dai due precedenti confronti, al primo turno di Adelaide nel 2021 e nei quarti a Cincinnati nel 2023, sempre sul cemento.

Per un posto in finale l’azzurra se la vedrà domani, domenica di Pasqua, con la numero uno del mondo e del torneo, la bielorussa Aryna Sabalenka, finalista per tre anni di fila (2021-2023), che nei quarti (per lei l’esordio: dopo il “bye” al primo turno in quanto testa di serie, ha beneficiato negli ottavi del forfait della russa Potapova) ha regolato per 6-4 6-1 la belga Elise Mertens, numero 29 della classifica, superata per la nona volta in undici confronti.

La Paolini è sotto 4-2 nei precedenti con la Sabalenka: la 26enne di Minsk si è aggiudicata gli ultimi tre e non perde contro l’azzurra da Indian Wells 2022. L’altra semifinale metterà di fronte invece Jelena Ostapenko ed Ekaterina Alexandrova.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).