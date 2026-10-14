Palermo, premiati la Neonatologia di Villa Serena e il pediatra Muscolino

PALERMO (ITALPRESS) - Giovanni Muscolino, responsabile dell’Unità funzionale di Neonatologia della Casa di Cura Villa Serena di Palermo, ha ricevuto il 17° Premio di ricerca pediatrica “Stretto di Messina”. Il riconoscimento è stato conferito nel corso del 26° Meeting nazionale di Pediatria traslazionale “I Percorsi Pediatrici - Letojanni/Taormina 2026”. Il premio corona un percorso professionale contraddistinto da entusiasmo, competenza, impegno e vocazione manageriale. Al contempo, valorizza il contributo di Muscolino e della sua équipe nel fare della Neonatologia di Villa Serena un'eccellenza medica in Sicilia per l'assistenza ai neonati prematuri, la cura delle patologie alla nascita e la patologia intermedia neonatale. mgg/gsl