Agroalimentare, 50 milioni per promuovere il Made in Italy

ROMA (ITALPRESS) - Venti progetti italiani finanziati dall’Unione europea per promuovere le eccellenze agroalimentari. L’Italia è prima tra gli Stati membri per numero di programmi approvati nell’ambito della Call 2026, con circa 50 milioni di euro di finanziamenti complessivi, di cui 38 milioni provenienti da fondi europei. In totale, la Commissione europea ha selezionato 61 programmi in tutta l’Unione. Un risultato significativo, considerando che le richieste di finanziamento hanno superato di oltre tre volte le risorse disponibili e soltanto una proposta su tre è stata approvata. I progetti sosterranno la promozione dei prodotti agroalimentari italiani sui mercati europei ed extraeuropei, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle filiere e favorire l’internazionalizzazione delle imprese. Rispetto all’anno precedente, aumentano sia il numero dei programmi approvati sia le risorse europee destinate all’Italia. Un’opportunità per consolidare la presenza delle produzioni agroalimentari di qualità sui mercati internazionali e rafforzare il ruolo del Made in Italy nel panorama globale. fsc/gtr/col