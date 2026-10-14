Tg Sport – 14/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tonfo Inter a San Siro: il Bruges vince 4-3, secondo ko per Chivu - Protagonista Tresoldi, Martinez rischia il posto - Il Napoli cade 3-1 a Villarreal e resta a zero punti - Il Viking frena il Bayern, goleada Barcellona e tris Arsenal - Milan a Salisburgo tra turnover e debutto da titolare di Camarda - Stasera tocca a Roma e Como per riscattare le italiane in Champions - L'Italia femminile pareggia e vola alla finale playoff mondiale - Paolini batte Bartunkova e vola agli ottavi a Wuhan - Zverev vince a Shanghai e blinda la vetta ATP - Baggio premiato a New York come miglior giocatore italiano di sempre gsl