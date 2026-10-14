Tentato assalto a ditta orafa con strade sbarrate, 8 arresti ad Arezzo

AREZZO (ITALPRESS) – Alberi tagliati in mezzo alla strada, veicoli rubati e dati alle fiamme per bloccare i soccorsi e un mezzo pesante usato come ariete per sfondare il cancello. È il piano messo in atto da un gruppo di otto uomini di nazionalità rumena per assaltare il caveau di un'azienda orafa a Laterina Pergine Valdarno, nell'Aretino. Il colpo è fallito grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine, che hanno poi arrestato l'intera banda. pc/azn (Fonte video: Carabinieri)