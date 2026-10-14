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Tg News – 14/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Papa Leone “sta bene e l’umore è buono” - Meloni “L’intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa” - Raid russi su sei centrali elettriche, Zelensky a Londra - Metano, Ue propone rinvio stretta su importazioni al 2028 - Banda minicar a Roma, due minorenni hanno confessato - Nuovo codice strada, strette su minicar truccate - Genova, lavoratori ex Ilva occupano la Prefettura - Webuild, alla Galleria Borghese conclusa la mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti - Previsioni 3B Meteo 15 Ottobre azn