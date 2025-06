Palermo, Lagalla “Supereremo le critiche di chi si ostina ad abbaiare alla luna”

PALERMO (ITALPRESS) – “In merito alle rilevazioni riportate dall’Agcm sullo stato delle società partecipate del Comune, spiace constatare che il fatto sia stato incautamente e politicamente strumentalizzato, specie da parte chi, allora maggioranza in Consiglio Comunale, ha contribuito, negli anni trascorsi, a ridurre le aziende in uno stato di mala gestione, con bilanci in rosso e con il conseguente deterioramento dei servizi resi ai cittadini. Negli ultimi tre anni, è toccato a questa nuova amministrazione intraprendere un difficile percorso di risanamento delle società partecipate, improntato alla trasparenza della gestione, alla graduale eliminazione dei disallineamenti economici e al potenziamento delle risorse tecniche ed umane. Consapevoli delle perduranti criticità nell’erogazione dei servizi, si stanno conducendo ulteriori azioni che puntano al definitivo rilancio funzionale delle stesse aziende. Alla RAP sono state assunte nuove unità e sono già in strada i mezzi che stanno servendo ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata. Così come è stato assunto nuovo personale all’AMAT, immettendo in strada nuovi mezzi elettrici.

Saranno proprio questi i principali elementi che, con serenità e verità, l’amministrazione presenterà all’Agcm nella propria relazione, con la consapevolezza che le osservazioni dell’Authority, che fotografano una situazione oggi datata, sono le stesse che il governo della città non ha mai nascosto e rispetto alle quali esso prosegue nel proprio lavoro per correggere le disfunzioni ancora esistenti, avendo cura della qualità dei servizi resi alla cittadinanza e della tutela dell’occupazione. In ogni caso, si è dato mandato alla Direzione Generale di attivare un tavolo tecnico, con la partecipazione delle competenti funzioni tecnico – amministrative dell’Ente, al fine di fornire all’Authority i necessari e richiesti aggiornamenti. Con la responsabile consapevolezza del lavoro svolto e in corso di svolgimento, proseguiamo nel nostro impegno per la città, superando le interessate critiche di chi si ostina ad abbaiare alla luna”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).