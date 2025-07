Palermo Ladies Open, avanti Jones e Quevedo. Attesa per l’esordio di Grant

PALERMO (ITALPRESS) – In campo la testa di serie n. 1, l’egiziana Mayar Sherif, e tutte le 4 wild card azzurre dei Palermo Ladies Open. Il programma di martedì 22 luglio della seconda giornata del tabellone principale ha tutti i requisiti per soddisfare l’interesse degli appassionati.

Sul centrale alle 17.30 è in programma l’attesissimo esordio di Tyra Grant che potrebbe sfruttare il vuoto lasciato nella parte bassa dal tabellone da Jill Teichmann (cancellatasi in extremis dal torneo del Country dopo la finale al Wta 250 di Iasi in Romania) per fare strada.

La 17enne tennista italiana, che ha rivelato di avere origine palermitane (i nonni materni sono di Bisacquino), affronterà Tamara Zidansek, ex n. 22 al mondo (adesso è 168), semifinalista nel 2021 al Roland Garros e semifinalista la scorsa settimana al Wta 125 dell’Antico tiro a volo di Roma.

Seguirà, sempre sul centrale, il match della beniamina di casa, la 20enne palermitana, Giorgia Pedone, n. 210 del ranking, che giocherà contro la russa Oksana Selekhmeteva, finalista al Wta 125 di Roma e semifinalista la settimana precedente, in un altro Wta 125, a Contrexeville. Chiuderà il programma sul centrale, la partita della testa di serie n. 1 (ex 31 del ranking), Mayar Sherif contro la lucky loser Angela Fita Boluda.

Sono in programma sul campo 6, invece i match di Silvia Ambrosio con la testa di serie n. 7, la spagnola Leyre Romero Gormaz e quello della licatese, Dalila Spiteri con la belga Hanne Vandewinkel.

Nelle partite di questo pomeriggio, pronostico rispettato per la testa di serie n. 3, la britannica Francesca Jones che ha lasciato solo 4 giochi alla francese Chloe Paquet (decima sconfitta consecutiva per la transalpina), mentre l’ex n. 7 al mondo junior, la 19enne spagnola Kaitlin Quevedo (262 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, ha superato al tiebreak del terzo set, la 20enne serba, Lola Radivojevic con il punteggio di 6-2 2-6 7-6. Successo in 3 set anche per Kathinka Von Deichmann che ha avuto la meglio per 7-6 1-6 6-2 sull’argentina Julia Riera (che al primo turno di quest’anno al Roland Garros portò al terzo set la Rybakina).

Eliminata la prima testa di serie dal torneo: è la n. 6 del torneo, la 19enne Victoria Jimenez Kasintseva, n. 141 al mondo, sconfitta in 2 set per 7-6 6-4 dalla 21enne Tatiana Prozorova (n. 157 della Wta).

Gran parte del pubblico presente al Country si è però catapultato sul campo 6 per assistere alla partita di doppio tra Grant e Ambrosio contro Abbagnato e Pedone. Applausi a scena aperta e grande incitamento: ad avere la meglio sono state le palermitane che, dopo avere annullato 8 match point (di cui 4 nel secondo set), hanno vinto al primo matchpoint del supertiebreak: 1-6 7-6 11-9 il punteggio finale. Al secondo turno affronteranno le teste di serie n. 1, le giapponesi Kobori-Shimizu.

