Palermo, Inzaghi verso la trasferta di Mantova: “Siamo in un grande momento, ma serve avere il coltello tra i denti”

PALERMO (ITALPRESS) – Nessuna tensione di alta classifica, ma solo la consapevolezza di un percorso che dopo l’exploit di Empoli deve continuare su questa strada. È un Filippo Inzaghi apparentemente sereno quello che si appresta a partire per Mantova, dove il Palermo scenderà in campo domani contro la seconda in classifica. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa al centro sportivo di Torretta, definendo la sfida del Martelli “una partita come le altre: Modesto sta facendo molto bene e ha una squadra rodata, ma io penso al Palermo e dico che siamo in un grande momento. Ogni partita ha una storia a sé: in Coppa Italia contro il Mantova abbiamo fatto cose buone e cose meno buone, cercheremo di migliorare gli aspetti negativi. Per vincere in Serie B ci vuole sempre il miglior Palermo possibile: se non hai il coltello tra i denti esci con le ossa rotte”.

La gara vinta al Castellani, aggiunge Inzaghi, “deve essere un punto di partenza: a livello difensivo non abbiamo subito quasi niente, dobbiamo confermarci e migliorare. È importante che questa gara non sia un punto di arrivo: sarà impossibile ripetere 35 tiri in una partita, ma dobbiamo comunque cercare di essere propositivi senza dimenticarci che ci sono gli avversari che cercano di sgambettarci”.

Le ultime riflessioni di Inzaghi sono dedicate agli assenti e alla questione portiere: “Pierozzi ha preso una botta alla spalla ed è inutile rischiarlo, mentre Barba è ancora alle prese con un affaticamento muscolare: gli altri stanno tutti bene. Perin si riprenderà il posto da titolare: Fortin sarà il futuro del Palermo, ma per ora abbiamo Perin che ci deve dare qualcosa di diverso ed è abituato a certi livelli”.

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