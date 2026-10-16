Autotrasportatori in sciopero in Sicilia contro il caro carburante, presidio a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Autotrasportatori in sciopero in Sicilia contro il caro carburante. E’ scattato a mezzanotte nell’isola il blocco dei tir. I camion resteranno fermi nei piazzali e i semirimorchi carichi di merci non saranno ritirati dalle navi nei porti siciliani. Per cinque giorni, da oggi a martedì 20 ottobre, una parte importante del sistema dei trasporti si fermerà per protestare contro i rincari del prezzo del gasolio.

Una cinquantina di imprenditori del settore si sono riuniti davanti al varco d’ingresso per il molo Santa Lucia del porto di Palermo. Nessun blocco, solo un sit-in per comunicare il proprio malcontento. Sul posto le forze di polizia. Si registrano solo rallentamenti alla circolazione stradale. Gli autotrasportatori siciliani, infatti, hanno deciso di lasciare i loro tir fermi nei piazzali senza bloccare le strade dell’Isola.

“L’adesione al fermo dei trasporti ha superato ogni aspettativa, registrando una partecipazione totale – dichiara Salvatore Bella, leader del Cts-Comitato autotrasportatori siciliani, che ha proclamato la protesta -. In tutta la Sicilia non circola un solo mezzo pesante. Il dato più significativo è lo straordinario sostegno ricevuto dai cittadini: studenti, commercianti, agricoltori e moltissimi operai sono al nostro fianco, incoraggiandoci a non mollare. La riduzione del prezzo del carburante è una necessità assoluta per tutti; sostenere costi così esorbitanti è ormai diventato impossibile. Non abbiamo alcuna intenzione di cedere. Se sarà necessario, la protesta continuerà ad oltranza. Senza risultati concreti, non libereremo i piazzali”.

Critiche al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, dopo la convocazione delle rappresentanze dell’autotrasporto per il 27 ottobre. “Riteniamo inoltre inspiegabile questo atteggiamento nei confronti degli autotrasportatori siciliani – aggiunge Bella -. Consideriamo un vero e proprio affronto la convocazione delle sigle sindacali nazionali che non stanno scioperando. Organizzazioni che beneficiano di un riconoscimento istituzionale, ma che nei fatti non fanno nulla per rappresentare i drammatici problemi della categoria nel Mezzogiorno. Alle prossime elezioni ci ricorderemo chiaramente di chi ci ha sostenuto e di chi, invece, ci ha abbandonato in un momento così drammatico”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).