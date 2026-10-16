PALERMO (ITALPRESS) – Si chiama Dashboard Registro Imprese la nuova piattaforma interattiva di visualizzazione dei dati istituita dalla Camera di Commercio Palermo-Enna con l’obiettivo di monitorare le dinamiche socioeconomiche del territorio. Tale strumento, destinato a migliorare i processi decisionali e la programmazione di enti pubblici, enti professionali, imprese, associazioni di categoria e stakeholders, è stato presentato nella sede della Camera di Commercio, nel capoluogo siciliano, durante il convegno “Quando i dati diventano scelte. Conoscere il territorio, comprendere il cambiamento, pianificare le decisioni, anticipare il futuro”: tra i partecipanti il presidente Alessandro Albanese, nelle vesti di padrone di casa, e l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

Attraverso la Dashboard Registro Imprese sarà possibile consultare un ampio patrimonio di dati che riguardano diversi ambiti: evoluzione demografica, dinamiche del sistema produttivo, tasso di crescita delle imprese, focus su settori specifici (agricoltura, artigianato, commercio, industria e turismo): si tratta di un prototipo assoluto in Sicilia per questo modello, nonché di un ulteriore cambio di passo in termini di innovazione digitale.

“Questo è uno strumento pensato per le imprese, le associazioni di categoria, le istituzioni – sottolinea Albanese -. Riusciamo a fornire una quantità di dati a supporto non solo dell’economia, ma anche degli enti che vogliono programmare sapendo qual è la mappatura esatta delle aziende e degli addetti, se il trend è in crescita oppure in decremento. È uno strumento importantissimo per indirizzare l’economia, ma soprattutto per avvicinarci al futuro e ai nostri giovani: è una piattaforma interattiva, che avrà sviluppi e si completerà con la creazione di un Centro studi della Camera di commercio. Sarà la prima piattaforma per diffusione e certificazione del dato: i nostri dati sono tutti nel registro imprese, ma chi utilizza questa piattaforma sa che non ha margini di errore”.

Attraverso un simile strumento, spiega Tamajo, l’assessorato mira a “conoscere dati e comprendere come sono messi i territori dal punto di vista commerciale: l’obiettivo è attivare politiche pubbliche consequenziali ai dati che ascolteremo”.

– Foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).