Palermo, muore donna 25enne investita da un pullman

PALERMO (ITALPRESS) – È morta la donna di 25 anni investita nel pomeriggio in via Buonriposo a Palermo: troppo gravi le ferite riportate dalla giovane, che contrariamente a quanto riferito in un primo momento da alcuni presenti sul luogo dell’incidente non era incinta. La 25enne era stata investita da un pullman e le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).