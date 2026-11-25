PALERMO (ITALPRESS) – Si terrà a Palermo dall’1 al 7 dicembre la 46esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, il più antico festival al mondo dedicato al cinema sportivo, nato nel 1979 da un’idea dei giornalisti Vito Maggio e Sandro Ciotti e presentato questa mattina a Villa Niscemi, a Palermo.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, presieduta da Roberto Oddo, con direzione artistica e produzione esecutiva di Stefania Tschantret (Oblivion Production) e propone opere da oltre 30 nazioni tra lungometraggi, cortometraggi, finzione e documentari.

Tra le anteprime nazionali spiccano i lungometraggi All in the Game di Chris Ames e Second Life di Ching-Hung An, mentre nella sezione cortometraggi documentari figura Kék Napsugàr / Blue Sunbeam di Károly Pálfai, entrato nelle selezioni per gli Oscar 2027. Previsto, inoltre, un momento dedicato a Combattente, documentario su Raf Vallone diretto da Marco Spagnoli, il cui premio è già stato consegnato alla figlia Eleonora durante la presentazione alla Camera dei Deputati ad ottobre e di cui sarà proposta un’anticipazione.

Grande novità di questa edizione è l’Industry Sport Film Market (6 e 7 dicembre all’Hotel Garibaldi), pensato per mettere in contatto autori e titolari di diritti con produttori, distributori, emittenti e piattaforme, con incontri one-to-one, laboratori e panel tra cui quelli con Bonnie Williams, Maciej Zemojcin e Katriel Schory. Ricco anche il cartellone di eventi speciali: giovedì 3 dicembre focus su ambiente, mare e sport con “Mare in onda” per le scuole; venerdì 4 e sabato 5 spazio a “Cinema, Sport e Salute”, con screening gratuiti e vaccinazioni in collaborazione con Asp 6 e una tavola rotonda promossa dalla Federazione medico sportiva di Palermo alla presenza, tra gli altri, del sindaco Roberto Lagalla.

“Una manifestazione importantissima che rende Palermo capitale del cinema sportivo a livello mondiale, una storia lunghissima che si rinnova ogni anno con prodotti cinematografici di eccellenza e di avanguardia. Ecco perché siamo molto lieti di ospitare ancora una volta a Palermo questa rassegna, un evento culturale che fa bene alla città. Quest’anno ci sono storie molto importanti con protagoniste atlete donne e una rinnovata attenzione a tanti aspetti che certamente la società apprezzerà tantissimo”, ha detto il Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Carolina Varchi, di Fdi.



“Con il Paladino d’oro abbiamo il prototipo della manifestazione di natura turistico-sportivo-culturale che può essere utilizzata per la promozione della città di Palermo nel mondo. Abbiamo tantissimi film in gara che porteranno un afflusso turistico non indifferente in un periodo dell’anno che è di destagionalizzazione: questo aiuterà la città anche in termini di economia. Siamo molto felici di sostenere questa manifestazione e continueremo a farlo nel tempo”, ha sottolineato l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello.

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