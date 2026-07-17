PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 69 anni è stato ucciso con diverse coltellate alla schiena stamane a Palermo. L’omicidio si è consumato in via Papa Giovanni XXIII, nel quartiere Bonagia, attorno alle 9: i sanitari del 118 sono stati allertati dalla moglie e dai vicini di casa, ma al loro arrivo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Il presunto colpevole è stato catturato dopo alcune ore: si tratta di un 23enne che avrebbe avuto una discussione accesa con la vittima prima di colpirla con diversi fendenti. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile: non è tuttora chiaro se l’aggressione mortale sia arrivata al culmine di una lite condominiale o di un tentativo di rapina.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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