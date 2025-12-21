PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale la scorsa notte a Palermo: un giovane di 18 anni è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un albero in zona Favorita. L’impatto è avvenuto intorno alle 3 in viale Diana: i sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno estratto il giovane dalle lamiere, ma questi è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, a Villa Sofia. Ancora in fase di accertamento le indagini sullo schianto: l’area è stata chiusa al traffico per alcune ore in modo da effettuare i rilievi.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

