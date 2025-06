Ostia, Ghera “Terminata la prima fase degli interventi per l’erosione costiera”

ROMA (ITALPRESS) – Circa tre chilometri di scogliera soffolta a protezione delle spiagge di Ostia, dal Pontile al canale dei Pescatori, oltre 180mila metri cubi di ripascimento sui tratti di spiaggia maggiormente colpiti dall’erosione, messa in protezione della Rotonda di Ostia, dragaggio del Canale dei Pescatori e di Fiumara Grande per favorire la navigabilità. Questi gli interventi illustrati oggi dall’assessore alla Mobilità e Tutela del Patrimonio e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, nel corso di un sopralluogo ad Ostia dove sono terminati i lavori denominati “Ostia 1”.

“Abbiamo terminato questa prima fase di interventi mirati a mitigare gli effetti dell’erosione costiera. L’intervento più importante riguarda i tre chilometri di barriera soffolta, posizionata trent’anni fa, che è stata finalmente ripristinata tornando così a svolgere pienamente la sua funzione di protezione delle spiagge. Il prossimo anno partiremo con la fase 2 su Ostia e stiamo progettando un piano triennale attraverso fondi europei per mettere in protezione tutte le aree del litorale laziale colpite dall’erosione costiera. Siamo consapevoli che c’è molto da fare ma stiamo lavorando per realizzare progetti che possano mettere in sicurezza i nostri litorali”, afferma l’assessore Ghera.

La rifioritura della scogliera esistente, trasversale alla linea di riva di Ostia centro che va dal Canale dei Pescatori fino al Pontile (Piazzale dei Ravennati) e la risagomatura dei pennelli esistenti per un totale di 2,7 km. Il lavoro è stato effettuato attraverso la ricarica e la riprofilatura dell’attuale corpo scogliera sommersa e dei pennelli, che è stata realizzata mediante il salpamento degli scogli che si trovano al di fuori della sagoma progettuale (15.000 tonnellate) e la fornitura in opera di massi naturali di seconda categoria, (85.800 tonnellate).

L’esecuzione della scogliera è avvenuta con mezzi terrestri (autocarri, escavatori, pala meccanica ecc.) necessari per la movimentazione dei materiali (carico e scarico del materiale lapideo); per la realizzazione delle scogliere si operato in avanzamento (verso il mare) mediante la realizzazione di piste provvisorie che sono state successivamente risagomate secondo le sagome di progetto.

Questa tipologia di intervento ha l’obiettivo di mitigare l’impatto delle mareggiate, con meccanismi di protezione della costa che avviene attraverso opere trasversali e longitudinali. Causa maltempo e l’entrata in vigore della stagione balneare i lavori verranno ultimati a fine settembre per completare gli ultimi 100 metri di scogliera soffolta rimasta nel tratto adiacente il canale dei Pescatori. È in fase di definizione un intervento di ripascimento di consistenza rilevante che riguarderà il tratto di costa da Piazzale Cristoforo Colombo fino alla tenuta di Castelporziano, pari a circa 350 mila metri cubi. Contestualmente si sta lavorando per il piano triennale dell’erosione costiera che riguarderà tutto il litorale regionale.

