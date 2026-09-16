Ortofrutta, l’Italia vende meno e importa di più

ROMA (ITALPRESS) - Ortofrutta italiana a due velocità. Nel primo semestre l’export cresce del 4,4% in valore, ma cala del 3,4% nelle quantità. E intanto aumentano le importazioni: più 1,6% nei volumi e più 7,1% in valore. Un andamento che porta la bilancia commerciale in rosso per 20,4 milioni di euro e fa registrare un deficit quantitativo: dall’estero arrivano circa 300mila tonnellate in più rispetto a quelle esportate. A fotografare il quadro sono i dati Istat elaborati da Fruitimprese. La frutta fresca, principale voce dell’export, vede le quantità scendere dello 0,8%, mentre il valore sale del 3,1%. Bene i kiwi, con volumi a più 12,3% e valore a più 16,9%, e le fragole, che crescono del 15,8% nelle quantità. Più critica la situazione degli agrumi: export in calo del 14,7%, mentre l’import vola a più 30% nei volumi e più 32,4% in valore, con un passivo superiore ai 20 milioni di euro. Crescono anche le importazioni di frutta tropicale, trainate dall’avocado, mentre i pomodori importati segnano un aumento del valore del 23,2%. abr/gtr/col