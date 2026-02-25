Orlando vince in casa dei Lakers, Oklahoma espugna Toronto: il recap Nba

ROMA (ITALPRESS) – Ricco programma di Nba nella notte italiana. I Los Angeles Lakers cadono in casa contro gli Orlando Magic 110-109. Decisivo il canestro a sette secondi dalla fine di Wendell Carter Jr. Doppie doppie per Luka Doncic (22 punti+15 assist) e Deandre Ayton (21 punti+13 rimbalzi), ma arriva la seconda sconfitta in fila per la franchigia californiana.

Oklahoma City Thunder passa a Toronto e batte i Raptos per 116-107. Assente Shai Gilgeous-Alexander, ci pensa Cason Wallace con 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Dopo la sconfitta con Okc, Cleveland riparte e piega 109-94 New York: 23 punti per Donovan Mitchell e 20 per James Harden.

Vittoria a basso punteggio per Boston, che controlla Phoenix 97-81. 22 punti, 8 rimbalzi e 8 assist per Derrick White e doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi per Neemias Queta. Philadelphia domina a Indianapolis. 135-114 per i 76ers, trascinati dai 32 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Tyrese Maxey. Bene anche Joel Embiid con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

Senza Cooper Flagg e il lungodegente Kyrie Irving, Dallas sconfigge Brooklyn a domicilio 123-114. 22 punti in uscita dalla panchina per Marvin Bagley e 21 punti e 7 assist per Naji Marshall.

Golden State ko in trasferta a New Orleans. 113-109 per i Pelicans, che approfittano dei 26 punti con 6 rimbalzi di Zion Williamson. Non bastano ai Warriors i 28 punti di De’Anthony Melton e i 16 punti con 15 rimbalzi di Brandon Podziemski.

Minnesota la spunta a Portland 124-121. Mvp il solito Anthony Edwards con 34 punti. Lo segue Jaden McDaniels con 29 punti e 6 rimbalzi. Charlotte schianta Chicago 131-99. Sono 23 punti per Brandon Miller, 21 per Kon Knueppel e 16 per LaMelo Ball.

Milwaukee sorprende Miami in casa. 128-117 per i Bucks, grazie a un Kevin Porter Jr. da 32 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Atlanta vince facile con Washington 119-98. 27 punti e 7 rimbalzi per Jonathan Kuminga e 16 per Nickeil Alexander-Walker. Sponda Wizards, invece, è ancora assente Trae Young.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).